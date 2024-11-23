Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2024 года: советы для каждого знака зодиака Ольга ВайленкоНачало периода с 25 ноября совпадает с довольно напряженным временем, обусловленным ретроградным движением Меркурия, которое начнется 26 ноября.