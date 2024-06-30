Когда стоянка возле дома может оказаться дорогой

﻿﻿В редакцию bamper.by обратились наши читатели, которых интересовала проблема утечек жидкости и масла из автомобилей, припаркованных возле домов автомобилистов в городе: есть ли ответственность? Какие действия следует предпринять жильцам? Давайте ответим на этот вопрос и рассмотрим все по порядку.