Когда стоянка возле дома может оказаться дорогой

В редакцию bamper.by обратились наши читатели, которых интересовала проблема утечек жидкости и масла из автомобилей, припаркованных возле домов автомобилистов в городе: есть ли ответственность? Какие действия следует предпринять жильцам? Давайте ответим на этот вопрос и рассмотрим все по порядку.
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