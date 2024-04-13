Запашный: Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом состоянии

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
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