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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хоккейный город» СКА занял 2-е место в конкурсе «Арена». Участвовало 307 спортивных объектов из России, Беларуси, Азербайджана и Узбекистана

Премия вручалась лучшим спортивным сооружениям в 8 номинациях. Участие приняли 307 объектов из России, Беларуси, Азербайджана, Армении и Узбекистана.

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