Актер Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль в «Аноре»

Российский актер Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший актер второго плана», на которую был номинирован за роль в фильме «Анора» (18+).
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