Русские диверсанты в Германии раздели и напугали военных США

КОТ КОСТЯН Военная форма американского образца отныне вне закона на европейских просторах. По крайней мере, в Германии её носителям рекомендовали снять сие тряпье и шастать в гражданском, когда они выходят за пределы военных баз.
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