Мурал із зображеннями Бріттні Грайнер та інших американців, що містяться в катівнях в інших країнах, був створений у Вашингтоні, округ Колумбія, 20 липня 2022 року У Сенаті закликали Кремль до звільнення Бріттні Грайнер Підпис під резолюцією на захист уславленої баскетболістки поставили понад 30 сенаторів від обох партій Сенатори Рон Уайден і Джон Корнін разом […] Сообщение У Сенаті закликали Кремль до звільнення Бріттні Грайнер появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.