В Египте в курортном городе Таба упала ракета, пострадали шесть человек. Ракета попала в здание скорой помощи и жилой дом, в котором живут сотрудники администрации городской больницы, пишет Sky News Arabia.
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