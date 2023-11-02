WeWoker «пришел» к банкротству

Инноватор в организации рабочих пространств WeWork, готовится к подаче заявления о банкротстве. Компания взяла паузу на на 30 дней для уплаты процентов по части своего долга, который должен был истечь на этой неделе.
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