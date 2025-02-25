Маск отреагировал на решение Верховной Рады продлить полномочия Зеленского

ВАШИНГТОН, 25 февраля, ФедералПресс. Илон Маск, американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления, прокомментировал результаты голосования Верховной Рады по поводу продолжения полномочий Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии