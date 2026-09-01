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Газета.ру

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Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа участие россиян в Олимпиаде 2028

Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа участие россиян в Олимпиаде 2028

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече в Бишкеке со спецпосланником президента США Паоло Замполли обсудил участие россиян в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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