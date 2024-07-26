Приговорённый к казни в Белоруссии немец фотографировал «Искандеры» для СБУ

Минск, 26 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Приговорённый в Белоруссии к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», выполняя задание СБУ, сообщило издание «СБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии