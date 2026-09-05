«Комплекслы иминлек» салоны кунаклары беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнә ала

Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре «Комплекслы иминлек» салонында теләгән һәркемне беренче ярдәм күрсәтү алымнарына өйрәтә, дип хәбәр итә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Ашыгыч психологик ярдәм үзәге матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым