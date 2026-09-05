НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Комплекслы иминлек» салоны кунаклары беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнә ала

«Комплекслы иминлек» салоны кунаклары беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнә ала

Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре «Комплекслы иминлек» салонында теләгән һәркемне беренче ярдәм күрсәтү алымнарына өйрәтә, дип хәбәр итә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Ашыгыч психологик ярдәм үзәге матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым