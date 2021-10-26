Европейская «зеленая повестка» для Китая остановит в ЕС тысячи предприятий

Межотраслевая группа европейских предприятий по производству и использованию металлов выступила с предупреждением о катастрофических последствиях дефицита китайского магния и призвала к принятию мер против неминуемого риска остановки производства в Европе Поскольку Евросоюз почти полностью (на 95 процентов) зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии, европейские отрасли, производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, а также их поставщики сырья уже страдают от дефицита.