Президент США Джо Байден Байден: лідер «Аль-Кайди» Завахірі вбито в Афганістані Американський лідер заявив, що продовжить відслідковувати та усувати погрози з боку угруповання Президент Байден заявив у понеділок, що лідера «Аль-Кайди» Аймана аль-Завахірі було вбито в Афганістані в ході операції США, що стало найбільшим ударом по бойовиках з того часу, як у 2011 році […] Сообщение Байден: лідера «Аль-Кайди» Завахірі вбито в Афганістані появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.