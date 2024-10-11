В Испании поставили спектакль по мотивам скандала с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо

В Мадриде состоится премьера спектакля El Beso, который поставлен по мотивам скандала с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.
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