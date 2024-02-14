В Екатеринбурге заметили кортеж Путина

Екатеринбуржцы заметили кортеж президента России Владимира Путина, пишет издание E1.RU. По словам очевидцев, на территории гаража областного правительства припарковались микроавтобусы и автомобили Aurus, в том числе бронированные лимузины.
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