В Подмосковье почтили память российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на Северном Кавказе

В мероприятии приняли участие представители Минобороны России, Росгвардии, исполнительной и законодательной власти Московской области, духовенства, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» .
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