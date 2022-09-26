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В Подмосковье почтили память российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на Северном Кавказе

В Подмосковье почтили память российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на Северном Кавказе

В мероприятии приняли участие представители Минобороны России, Росгвардии, исполнительной и законодательной власти Московской области, духовенства, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» .

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