В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь 33 украинских беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о массовой атаке ВСУ пяти российских регионов с помощью беспилотников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, минувшей ночью дежурные средства российской системы ПВО перехватили и уничтожили 33 БпЛА самолетного типа.
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