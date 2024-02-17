В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь 33 украинских беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о массовой атаке ВСУ пяти российских регионов с помощью беспилотников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, минувшей ночью дежурные средства российской системы ПВО перехватили и уничтожили 33 БпЛА самолетного типа.