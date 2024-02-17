РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Панду геть орали хохлы на майдане.Панда Диндин в ре...
  • Zoia Goldshtab
    Ну хватит уже.....тошнит.....«Парик и строгий ...
  • Раиса Мелькумова
    Сколько можно писать об этом петухе? Народ не хочет видеть его, а власть навязывает его!«Парик и строгий ...

В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь 33 украинских беспилотников

В Минобороны сообщили об уничтожении за ночь 33 украинских беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о массовой атаке ВСУ пяти российских регионов с помощью беспилотников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, минувшей ночью дежурные средства российской системы ПВО перехватили и уничтожили 33 БпЛА самолетного типа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх