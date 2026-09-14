Почему мы превращаемся в шопоголиков?

Временами вас тянет прошвырнуться по магазинам (хотя бы онлайн), а если нет подобной способности, то чувствуете себя самым злосчастным человеком на свете? При всем этом приобретенные вещи вы в результате часто даже не используете, передариваете либо выбрасываете? Вы в этом не одиноки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жителю Кузнецкого...
- НБ УФАС требует убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым