temapenza
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temapenza

35 подписчиков

Почему мы превращаемся в шопоголиков?

Временами вас тянет прошвырнуться по магазинам (хотя бы онлайн), а если нет подобной способности, то чувствуете себя самым злосчастным человеком на свете? При всем этом приобретенные вещи вы в результате часто даже не используете, передариваете либо выбрасываете? Вы в этом не одиноки.

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