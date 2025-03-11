Рената Литвинова в шубе снялась для Vogue

Рената Литвинова стала героиней нового номера португальской версии журнала Vogue. 58-летняя российская актриса и режиссёр приняла участие в фотосессии в преддверии премьеры своего нового спектакля Monstre sacré в Париже и позировала изданию в образах от Balenciaga.
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