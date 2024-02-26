Убрать, и побыстрее. Во Франции призвали к отставке "украинофила" Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил за отставку президента Франции Эммануэля Макрона страны после его заявления об увеличении помощи Украине.
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