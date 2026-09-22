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Политолог Камкин: Мерц – феноменально упрямый персонаж

Политолог Камкин: Мерц – феноменально упрямый персонаж

Почему партия, которая рулит страной, не смогла пройти в ландтаг? Перспективы ХДС, самого Мерца, а также изменения в партийной системе европейский стран Алексей Фролов обсудил с гостем программы "События.

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