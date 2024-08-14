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Рыбак положил еду рядом с собой, а когда повернулся, ее уже пытался забрать медведь: видео

Рыбак положил еду рядом с собой, а когда повернулся, ее уже пытался забрать медведь: видео

Кузбасские рыбаки вышли на берег озера и один из них решил перекусить. Он выложил сверток с едой рядом с собой, но отвлекся на поплавок — когда мужчина повернулся, то увидел в метре от себя медведя, всю ситуацию удалось снять на видео.

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