Быков о Кузнецове на драфте отказов: «Надеюсь, еще получим возможность восхищаться его мастерством, неважно, в каком клубе»

«Думаю, что Евгений сделает тот выбор, который будет выгоден для него. Надеюсь, еще получим возможность восхищаться его мастерством, и неважно, в каком клубе!» – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии