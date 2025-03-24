В станице Филоновской бегают две Охотничьи собаки с зимы, может их кто ищет ? Охотники, заберите кто нибудь, жалко животину😢.
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В станице Филоновской бегают две Охотничьи собаки с зимы, может их кто ищет ? Охотники, заберите кто нибудь, жалко животину😢.