Сергей Нарышкин осудил неоколониальные практики Запада на круглом столе по истории борьбы с колониализмом, указывая на несправедливое распределение зерна из одесского порта, где Африка получила лишь 3% от объема, и заниженные закупочные цены на уран из Нигера.