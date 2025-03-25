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Царьград

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Нарышкин: Запад забрал 97% зерна, оставив Африке лишь крохи

Нарышкин: Запад забрал 97% зерна, оставив Африке лишь крохи

Сергей Нарышкин осудил неоколониальные практики Запада на круглом столе по истории борьбы с колониализмом, указывая на несправедливое распределение зерна из одесского порта, где Африка получила лишь 3% от объема, и заниженные закупочные цены на уран из Нигера.

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