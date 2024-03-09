РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А нам что, нельзя отправить (скрытно) часть наших военных хотя бы к прибалтийским тиграм и чтоб они там шухер навели ...МИД Польши: часть...
  • Фаина Юсупова
    Вот этого товарища усурийского тигра,гнать на СВО,там и показывает свои навыки перед нациками.Задержан житель У...
  • Игорь Петров
    Два индонезийских...

ПВО РФ за сутки сбила 197 дронов ВСУ и перехватила три снаряда HIMARS

ПВО РФ за сутки сбила 197 дронов ВСУ и перехватила три снаряда HIMARS

Минобороны РФ Российские силы за сутки обнаружили и ликвидировали 197 украинских беспилотника, а также перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и французскую управляемую авиационную бомбу "Hammer".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх