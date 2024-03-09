ПВО РФ за сутки сбила 197 дронов ВСУ и перехватила три снаряда HIMARS

Минобороны РФ Российские силы за сутки обнаружили и ликвидировали 197 украинских беспилотника, а также перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и французскую управляемую авиационную бомбу "Hammer".
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