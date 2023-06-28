Путь к варминту

Варминтинг – термин, изначально означавший охоту (или отстрел) всех мелких вредителей от крысы до сурка, сегодня повсеместно используется для обозначения особого вида охоты на сурка, а именно охоты с высокоточным оружием с дальних дистанций.
Варминтинг – термин, изначально означавший охоту (или отстрел) всех мелких вредителей от крысы до сурка, сегодня повсеместно используется для обозначения особого вида охоты на сурка, а именно охоты с высокоточным оружием с дальних дистанций.
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