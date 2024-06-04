Жалобы точно будут: откровенный наряд Ольги Бузовой раскритиковали в Новосибирске

Выступление известной певицы Ольги Бузовой должно состояться в новосибирском парке «Арена» 12 июня. Фанаты ждут приезда звезды, общественники – опасаются: если Ольга выйдет на сцену в откровенном наряде, как это произошло в Уфе на ВК-фесте, – скандала не избежать.
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