Жалобы точно будут: откровенный наряд Ольги Бузовой раскритиковали в Новосибирске

Выступление известной певицы Ольги Бузовой должно состояться в новосибирском парке «Арена» 12 июня. Фанаты ждут приезда звезды, общественники – опасаются: если Ольга выйдет на сцену в откровенном наряде, как это произошло в Уфе на ВК-фесте, – скандала не избежать.