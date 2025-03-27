Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

БлокнотРУ Как-то незаметно для общества прошла поистине революционная резолюция, принятая Советом алимов Дагестана - орган, в который входят религиозные деятели республики, учёные, имамы, студенты и сотрудники разных сфер деятельности.

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Почему в странах сразии существует запрет на никабы и козлячьи бородки, а в России - пожалуйста!?
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17 час.
Владимир Соловьев
Пришлый радикализм оборачивается для России &quot;Крокусами&quot;
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13 час.
Гарибян Сусанна
Мы страна многонациональная и многоконфессиональная,  и всегда жили в мире и согласии, уважая веру каждого народа. Вот к этому и надо стремиться. Моя семья православная, а муж был христианином григорианцем, отец внука младшего мусульманин и что?  Главное,что мы одна семья, живущая в мире и согласии. А никабы и прочая ересь, которая даже в мусульманских странах под запретом, нам не нужна, это путь к гражданской войне. Муфтий Дагестана - сын своего народа и понимает это, заботясь о народе. И всё он делает правильно, Аллах ему в помощь.
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10 час.
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