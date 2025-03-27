Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

Гарибян Сусанна

Мы страна многонациональная и многоконфессиональная, и всегда жили в мире и согласии, уважая веру каждого народа. Вот к этому и надо стремиться. Моя семья православная, а муж был христианином григорианцем, отец внука младшего мусульманин и что? Главное,что мы одна семья, живущая в мире и согласии. А никабы и прочая ересь, которая даже в мусульманских странах под запретом, нам не нужна, это путь к гражданской войне. Муфтий Дагестана - сын своего народа и понимает это, заботясь о народе. И всё он делает правильно, Аллах ему в помощь.