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62ИНФО | Новости Рязани

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На трёх улицах Рязани отключили холодную воду 12 декабря

На трёх улицах Рязани отключили холодную воду 12 декабря

Ограничения связаны с ремонтом на водопроводе. Так, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Новосёлов, дома №№5 корпус 1 («Созвездие»), 5 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 2 и дом №7; улица Советской Армии, дома №№10а (детский сад №112), 14/9, 8а (детсад №4); улица Тимуровцев, дома №№4 (школа №50), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3.

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