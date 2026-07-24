Координатор подполья Лебедев: ночные удары по портам Одесской области стали разведкой боем

ШКИПЕР

« Что касается села Маяки, там взрыв прогремел в непосредственной близости от моста, но сам объект не пострадал. » А нам втирали СМИ и ГШ ВС РФ, что мосты в Затоке и в н. п. Маяки мосты 100 раз уничтожены !