Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Координатор подполья Лебедев: ночные удары по портам Одесской области стали разведкой боем

Координатор подполья Лебедев: ночные удары по портам Одесской области стали разведкой боем

По словам эксперта, следующим этапом станут удары по днестровским портам и мостам, чтобы отрезать западный фланг Одесской области от снабжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
« Что касается села Маяки, там взрыв прогремел в непосредственной близости от моста, но сам объект не пострадал. »  А нам втирали СМИ и ГШ ВС РФ, что мосты в Затоке и в н. п. Маяки мосты 100 раз уничтожены !
Ответить
1 м.