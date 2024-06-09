В США отказались верить в «тяжелые болезни» Путина

Многие аналитики убеждены, что у президента России Владимира Путина все в порядке со здоровьем. Такие выводы сделали в журнале National Interest на фоне публикации американской газеты Sun, где глаза российского лидера назвали "безумным".
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