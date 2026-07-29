Плавучая платформа против дронов: в немецкой прессе оценили «Плот-47»

По заказу администрации Ленинградской области российскими инженерами была разработана экспериментальная плавучая платформа «Плот-47», призванная обеспечить защиту морской военной и гражданской инфраструктуры как от БЭК, так и от БПЛА.
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