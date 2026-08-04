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США ввели санкции против российских военных структур и граждан

США ввели санкции против российских военных структур и граждан

Под санкции США попали три структуры Минобороны РФ, две компании и пять граждан России. Ограничения запрещают американским ведомствам закупать у них товары и услуги, а также продавать продукцию военного назначения.

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