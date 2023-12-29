Почти 50 жителей Тульской области заразились норовирусом из-за воды

Острую кишечную инфекцию диагностировали медики у 48 жителей города Павловска Тульской области. Предварительной причиной в Роспотребнадзоре назвали водопроводную воду, откуда заболевшие могли получить норовирус.
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