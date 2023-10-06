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Испания не стала запрещать въезд автомобилей из РФ

Испания не стала запрещать въезд автомобилей из РФ

Испания пока что не вводила запрет на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации.

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