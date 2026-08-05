iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Без 3D-печати: в России наладили серийный выпуск медицинских силиконовых клавиатур

Без 3D-печати: в России наладили серийный выпуск медицинских силиконовых клавиатур

Запуск массового выпуска намечен на конец 2026 года Холдинг «Росэл», входящий в состав Ростеха, освоил производство силиконовых мембранных клавиатур по технологии, ранее не применявшейся в России на промышленном уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии