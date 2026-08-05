Без 3D-печати: в России наладили серийный выпуск медицинских силиконовых клавиатур

Запуск массового выпуска намечен на конец 2026 года Холдинг «Росэл», входящий в состав Ростеха, освоил производство силиконовых мембранных клавиатур по технологии, ранее не применявшейся в России на промышленном уровне.
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