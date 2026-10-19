👮На Патрисе Лумумбы убрали нерадивого "полицейского" Буквально несколько дней назад на некоторых городских улицах рабочими по благоустройству были сделаны монолитные дорожные неровности.
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