ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности будут сложными и продолжительными, поэтому их нужно начинать раньше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на брифинге 20 октября.