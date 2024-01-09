Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона

Суперзвезда «Мемфиса» перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы. Морэнт травмировался во время субботней тренировки, после чего пропустил воскресную выездную встречу с «Финиксом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии