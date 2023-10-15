Девять человек пострадали в ДТП в Жетысуской области

Девять человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, люди пострадали при столкновении Ауди-100 с грузовиком ГАЗ САЗ в Коксуском районе.
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