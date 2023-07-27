Одно упражнение, 1 минута в день, избавит вас от дряблости рук за неделю

Дряблые руки выглядят так же плохо, как дрожащий животик. Они заставляют вас выглядеть старше, а об одежды без рукавов просто не может быть и речи! На самом деле, дряблые руки могут испортить весь ваш внешний вид, даже если у вас идеальная фигура.