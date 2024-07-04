В Петербурге суд арестоваал мать, признавшуюся в убийстве малолетней дочери

Невский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу жительницу Невского района Дарью Гукову по обвинению в убийстве своей малолетней дочери, сообщила 4 июля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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