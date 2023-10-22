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Объедините свое племя и покорите приливы в Tribal Rise

Объедините свое племя и покорите приливы в Tribal Rise

Мир мобильных игр получил новое предложение: недавний выпуск Племенной подъем для Андроид. Разработано творческими умами компании СкайРайз ЦифровойЭта стратегическая игра погружает игроков в захватывающую историю, в которой повышение уровня моря угрожает самому существованию племенного сообщества.

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