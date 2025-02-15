В Омске создали эскиз памятника Егору Летову - его предлагают сделать в виде магнитофонных кассет. Скульптуру планируют установить в парке имении 30 лет ВЛКСМ.
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В Омске создали эскиз памятника Егору Летову - его предлагают сделать в виде магнитофонных кассет. Скульптуру планируют установить в парке имении 30 лет ВЛКСМ.