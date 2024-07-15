Украинские школьники начали меньше использовать государственный язык

Школьники Украины начали меньше использовать украинский язык для коммуникации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Государственной службы качества образования Украины, которые в Telegram приводит издание «Страна».
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