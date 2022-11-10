Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Яковлев о 2:3 с «Авангардом»: «Металлург» хорошо начал, потом подуспокоился. Нужно делать выводы»

Егор Яковлев прокомментировал поражение «Металлурга» от «Авангарда» (2:3). «Хорошо начали третий период, реализовали два большинства и вроде переломили игру в свою сторону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх