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Царьград

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Лукашенко обсудит с Мишустиным общую «проблему на юге Беларуси и западе России»

Лукашенко обсудит с Мишустиным общую «проблему на юге Беларуси и западе России»

Лукашенко указал на «общую проблему» России и Беларуси.Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве заявил, что планирует обсудить «общую проблему» двух государств, которая, по его словам, находится на юге Беларуси и на западе России.

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