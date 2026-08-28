Лукашенко обсудит с Мишустиным общую «проблему на юге Беларуси и западе России»

Лукашенко указал на «общую проблему» России и Беларуси.Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве заявил, что планирует обсудить «общую проблему» двух государств, которая, по его словам, находится на юге Беларуси и на западе России.